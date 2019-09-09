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اقتصاد وأعمال

2019/09/09

2019/09/09


استقرار أسعار الدولار دون تراجُع عقب إعلان الحكومة الجديدة



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استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، دون تراجع رغم إعلان الحكومة وأداء الوزراء الجُدد القسم رسمياً عكس ما هو متوقع.

 

وقال متعاملون في تجارة العملات لـ (الصيحة) أمس، إن سعر شراء الدولار بلغ (67) جنيهاً مقابل (67.5) للبيع، والريال والدرهم عند (17) جنيهاً للشراء و(17.5) للبيع، ونوهوا إلى أن انخفاض سعر “الموازي” مرهون بما ستتخذه الحكومة الجديدة من إجراءات وقرارات، وأكدوا أن حركة البيع والشراء مستمرة كالمعتاد مع وجود طلب عالٍ على الدولار، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً تدريجياً وطفيفاً على أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي.

الصيحة

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