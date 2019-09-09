الوزيرة لينا الشيخ تتصدر فيسبوك في أول يوم عمل لها بسبب ما حدث بين “غلامابي” و”جزيره”

كشف يوم الإثنين أحد منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية تفاصيل ما حدث في الوزارة لأول يوم عمل للوزيرة الجديدة لينا الشيخ والذي أثار ضجة واسعة على صفحات التواصل الإجتماعي.
وكتب وليد حامد منشوراً على فيسبوك وجد تداولاً واسعاً بحسب ما نقل محرر النيلين حيث كتب تحت عنوان تفاصيل ما حدث في وزارة العمل (ما حدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه اليوم وما دار من لغط في أمر استقبال الوزيره هو أن ظهر شخص منذ الصباح الباكر يحوم داخل اروقة الوزاره ويريد ان يتحكم ويتامر في شأن الاستقبال وهو شخص معروف لكل موظفين الوزاره يدعي (جزيره) وهو موظف يتبع لديوان شؤون الخدمه موزع كموظف في الضرائب وعندما ذاد الامر عن حده تصدى له بعض الموظفين علي رائسهم مجدي ممتلو وبهاء الدين وهم ممثلين المراسم بالوزارة وكان بينهم وبينه احتكاك خاصة بعد ان قال كاذبآ بانه يقرب للوزيره المعينه وانها قد قامت بتكليفه بترتيب امر استقبالها في الوزاره الا ان الاخوه في المراسم قاموا بالاتصال بحرس الاستاذه الوزيره وسواله عن ما اذا كانت الوزيره قد كلفت شخص يدعي جزيره وهو يقرب لها إلا أن حرس الوزيره وبعد حديث الحرس مع السيده الوزيره نفت تماما علاقتها باي شخص ونفت تكليفها لأي شخص خارج إطار الوزاره بهذا الأمر
بعدها تدخل الزميل غلامابي وهو موظف يتبع لإدارة الاعلام والعلاقات العامه واحتك أيضا بالمدعو جزيره وصل الأمر الي حد الضرب بعدها تم طرد ذلك الشخص خارج الوزاره لانه ليس موظف بالوزارة.
وهو شخص معروف عنه التسلق حسب رواية الزملاء وفي اتصال لاحق مع الوزيره اتضح انها لم تعين مدير للمكتب ولم تكلف اي شخص ولم تصدر اي امر مكتبي وان م حدث في يومها الأول هو عباره عن اجتماعات صغيره مع وكلاء الوزاره بشقيها وامناء الوحدات ومدراء الادارات للتعارف فقط ولم تصدر اي امر مكتبي.
وإن الأخ غلامابي كان يريد التوجه الي القانون ضد المدعو جزيره بتهمة الضرب والتهجم الا ان وكيل الوزاره قد تدخل بينهم وعولج الأمر بالمعافاه والتصافح والغفران.
هذا كل ما دار في أمر الوزاره مع الاخذ بأن هذا الشخص لا علاقه له بالوزيره وانه شخص معروف عنه التسلق وحب النفس والبحث عن موطء قدم في كل تعيين وزاري.
#مدنياااااو ✌️
#وليد_حامد
#موظف_بوزارة_العمل_والشؤون_الاجتماعيه).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين