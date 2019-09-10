داعية مصري شهير : درست حوالي ربع مليون مجلد.. والعالم يوريني نفسه!

أثارت تصريحات عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الداعية المصري خالد الجندي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذكره عدد المجلدات التي درسها.
ضرر الشائعات
ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، كان الجندي يتحدث عن ضرر الشائعات، والحديث بغير علم، وأهمية وحاجة الإنسان إلى التعلم “حتى لو كان نبيا”، واستمرارية عملية التعلم حتى تنتهي حياة الإنسان، وأكد أنه لا محيص عن العلم، مشيرا إلى امتعاضه من بعض “السفهاء” و”المنافقين” و”الجهلة” ممن “يلعبون بنا على السوشيال ميديا، ويقولون كلام غلط”.
ربع مليون مجلد
وفي معرض حديثه صرح الداعية: “أنا شخصيا، الحمد لله رب العالمين، درست حوالي ربع مليون مجلد، علشان اقعد القعدة دي، والعالم يوريني نفسه”.
وجاءت التعليقات متنوعة، ما بين من تعامل مع كلمات الداعية بوصفها مجازا، ومن قال أن رقم “ربع مليون” في حد ذاته هو رقم غير منطقي، حيث يحتاج الإنسان إلى 68 عاما لقراءة هذا العدد، إذا ما كان يقرأ بواقع 10 مجلدات يوميا.
صحيفة المرصد