العلم يقول كلمته في “زيت الحبة السوداء”

أظهرت الدراسات أن زيت الحبة السوداء يساعد أولئك الذين يعانون من حب الشباب والأكزيما والصدفية. لكن قبل استخدامه اختبره على جزء صغير من بشرتك للتأكد من أنه لا يسبب الحساسية.
ويمكن استخدام زيت الحبة السوداء في الطبخ، وقد يوضع على السلطة، ويستخدم كثيرا في الشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا كنكهة غذائية.
ويتميز الزيت بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، الأمر الذي يساعد مرضى الربو والسكري، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
كما يساعد أولئك الذين يعانون من حب الشباب والأكزيما والصدفية.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
Aboahmed
2019/09/11 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
والصوره الفوق دي دخلها شنو بالموضوع ده……؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!