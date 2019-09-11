نقابة المواصلات: المواطنون يترحلون بأسعار غير حقيقية

طالب الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات والطيران يوسف جماع، بتحديد تعرفة حقيقية للمواصلات، وإعلانها قبل فتح المدارس.
وقال جماع لـ(السوداني) إن تعرفة المواصلات لم يطرأ عليها تغيير منذ نحو 5 أعوام، والمواطنون حالياً يترحلون بأسعار غير حقيقية، حيث يحدد صاحب المركبة التعرفة ” بمزاجه”، كما أن هنالك تجزئة للخطوط بغرض التكسب واستغلال حاجة المواطنين، مشدداً على أن المحور الرئيسي لاستقرار عاجل تحديد التعرفة، مؤكداً بأن هناك رؤى وحلولاً رفعت منذ فترة للجهات المختصة، في انتظار إصدار القرارات. وأضاف : الضرورة تستوجب فتح باب استيراد الحافلات للولاية، بسعات تتراوح ما بين 25-30 راكباً، مبيناً أن الطاقة التشغيلية للمواصلات بالخرطوم تعمل حالياً بنحو 40% من جملتها، مشيراً إلى أن أهمية إعطاء مشكلة المواصلات أولوية النظر من قبل الحكومة الجديدة، لأن الاقتصاد لا يمضي بدون حركة نقل ومواصلات.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني