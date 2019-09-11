ترامب يطالب “الفيدرالي” يخفض الفائدة إلى مستوى صفر “أو أقل”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة الاتحادية إلى الصفر أو أقل.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 بالمئة، مقارنة مع 2.25 و2.50 بالمئة.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر اليوم: يجب أن نبدأ عندئذ (خفض أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل) في إعادة تمويل ديوننا.
وطالب بضرورة خفض تكاليف الاقتراض وإطالة أمد السداد.
وعادة ما ينتقد ترامب الفيدرالي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ويعتبر أن تصرفاته تضع اقتصاد بلاده في وضع غير موات مع المنافسين.
ومؤخرا، طالب ترامب الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية على الأقل، “خلال فترة زمنية قصيرة”.
وكالة الاناضول