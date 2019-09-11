مستوردو أجهزة الكمبيوتر يطالبون بالغاء رسوم مجلس الصحافة والمطبوعات

طالب مستوردو أجهزة الكمبيوتر والأحبار، الجهات المختصة بالغاء رسوم مفروضة عليهم من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات.
وقالوا إن ” مجلس الصحافة والمطبوعات يفرض عليهم رسوماً دون تقديم خدمة.
وأوضح عدد منهم تحدث لـ(باج نيوز) أن هذه الرسوم ترتفع من عام لآخر، واضحت عائقاً أمام عملهم.
مشيريم ن إلى أن الرسوم تفرض على الطابعات، وماكينات التصوير، وأجهزة الاسكنر، وورق طباعة الصحف، والورق المقوى، وماكينات التغليف، ومدخلات الطباعة، بجانب الأحبار.
ونوهوا إلى أن الرسوم بدأت بـ 20 جنيهاً وتضاعفت إلى أن وصلت لـ 2000 جنيه للطابعة الواحدة.
باج نيوز