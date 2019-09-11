وزير المالية يقود وفد السودان إلى اجتماعات البنك الدولي بواشنطن

يقود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، وفد السودان للمُشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن خلال 15 – 20 أكتوبر المُقبل.
وقال البدوي حسب (أس. أم. سي) اليوم (الأربعاء)، إنّ مُشاركته في الاجتماع تأتي في إطار حرص السودان على المُشاركات الدولية الكُبرى، خَاصّةً المُتعلِّقة بالجانب الاقتصادي والسِّياسي، وأشار إلى تَرتيباتٍ مُكثّفةٍ لعقد لقاءات مع وزراء المالية على المُستوى الإقليمي ودول الجوار والمنطقة، بجانب لقاءات بالأعضاء الدوليين للشؤون النقدية والمالية واللجنة الدولية للتنمية.
وفي السِّياق، كشفت مَصَادر دبلوماسية، عَن مُناقشة وزير المالية لإمكانية إعفاء دُيُون السودان الخارجية باعتبار أنّ السودان استوفى الشروط كَافّة لإعفاء الدَّين الخَارجي عقب التّطوُّرات الأخيرة التي حدثت بالبلاد وتكوين حكومة جديدة برئاسة د. حمدوك.
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