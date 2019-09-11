وصول (5) بواخر من مُشتقات النفط إلى ميناء بورتسودان 11 سبتمبر،

أعلنت إدارة ميناء بورتسودان للمُشتقات النفطية، عن وصول (5) بواخر مُحمّلة بـأكثر من (180) ألف طن متري من الجازولين والفيرنس وغاز الطبخ.
وأكّد مدير ميناء الخير للبترول عبد الرحمن عثمان قرشي حسب (أس. أم. سي) اليوم (الأربعاء)، أنّ البَواخر التي وَصَلَت إلى الميناء تَشمل باخرتين من الجازولين بإجمالي (87) ألف طن متري يجري العمل لاستكمال إِجراءات دُخُولهما المَربط، وباخرة أخرى لغاز الطبخ بحمولة (5.500) طن متري، بجانب باخرتين بحمولة (88) ألف طن متري من الفيرنس، ودعا قرشي لضرورة البدء في المرحلة الثانية لإنشاء المَرَابِط العَمِيقَة حتى يَتَسَنّى للميناء اِستقبال وتَفريغ البواخر ذات الحُمُولات الكَبيرة وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.
الصيحة