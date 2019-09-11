تطابق أسعار شراء الدرهم الإماراتي عبر النقد والإجراءات المصرفية بالأسواق الموازية في السودان

أكد تجار عملة تطابق أسعار الكاش والشيك في شراء وتداولات الدرهم الإماراتي في الاسواق الموازية بالعاصمة السودانية .
وأشاروا إلى أن توفر السيولة جعل الفرق بين أسعار النقد والإجراءات المصرفية يتقلص إلى درجة التطابق.
وأكد عدد من تجار العملة يوم الأربعاء لـ (باج نيوز) وجود إنفراج كبير في السيولة بالمصارف التجارية جعلت التجار يعاودون إلى تغذية حسابتهم بالبنوك من أجل إجراء العمليات التجارية.
وأشاروا إلي أن أسعار شراء الدرهم عبر النقد وعبر الاجراءات المصرفية بلغت اليوم الأربعاء” نحو 19.20 جنيه .
وفي سياق مُتصل استقرت أسعار شراء الدولار عبر النقد في 68 جنيه و67 جنيه للبيع فيما وصل سعر الشراء عبر الإجراءات المصرفية 69 جنيه وسجل سعر البيع 68 جنيه.
ويشهد السودان حالة من الترقب للإجراءات الاقتصادية المرتقبة التي من شأنها أن تعمل على إنهاء أزمة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
الخرطوم: باج نيوز