فيديو: الكوميدي شكسبير متحدثا عن وزير الثقافة (أول مرة في تاريخ السودان يجينا وزير كيشة وبياكل بوش في الدكان)

عرب الممثل الكوميدي عوض شكسبير عن تفاؤل اهل الثقافة باختيار الصحفي الكبير فيصل محمد صالح لمنصب وزير الثقافة والاعلام مشيرا الى ان فئة المبدعين واهل الثقافة اكثر الفئات حظا وتدليلا في عهد الحكومة الانتقالية حيث قال:(نحن الفئة الوحيدة الحتكون منغنغة كدا اهل الثقافة واهل الفنون) مضيفا بان الوزير فيصل سيحدث تغييرا كبيرا في المجال الفني والثقافي قائلا:(استاذ فيصل نحن متفائلين بيه خير متأكيدين انو جاي وشايل معاه عصا موسى).
وعدد شكسبير القدرات والمواهب الابداعية التي يتمتع بها وزير الثقافة الاستاذ فيصل محمد صالح والتي ستعينه على فهم طبيعة واحتياجات مجاله قائلا: ( لاول مرة في تار يخنا وتاريخ السودان الحديث يجينا وزير بكتب شعر وبعزف عود وبغني) واستطرد الكوميدي شكسبير مازحا في قوله:( وبياكل بوش في الدكان وكيشة في الكورة ) في اشارة الى تواضعه .
الخرطوم (كوش نيوز)