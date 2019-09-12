تراجع الاسمنت وارتفاع الطوب الأحمر بسوق مواد البناء

كشفت جولة الصيحة بأسواق مواد البناء بمنطقة السجانة عن انخفاض اسعار بعض المواد بشكل كبير وأرجع التجار الأسباب لانخفاض الدولار وتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح التاجر النور عريس أن سعر الاسمنت شهد تراجعاً فبلغ الطن منه 9800 جنيه بدلا عن 11500 جنيه، لافتاً لانخفاض أسعار الخرسانة، فبلغ سعر اللوري 18 متراً 10500 جنيه بدلاً عن12 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن السيخ 3 لينا 55 ألف جنيه فيما تراجع سعر طن السيخ 4 و5 لينا إلى 51 ألف جنيه بدلاً عن 55 ألف جنيه.
أما الألف طوبة من البلك المحلي بلغت 25 ألف جنيه والتركي 28 ألف جنيه، وكشف عن ارتفاع سعر الطوب الأحمر فبلغ لوري الطوب 4 آلاف طوبة 8750 جنيهاً بدلاً عن 6500 جنيه.
فيما شهدت أسعار الرملة ارتفاعا طفيفاً فبلغ اللوري من الرملة الكنجر 18 متراً 8700 جنيه، فيما أشار إلى انخفاض أسعار البوهيات ومواد البناء الأخرى بنسبة %10 وقال إن الأسعار في الآونة الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الانخفاض ليس مبنياً على أسباب حقيقية، رغم ذلك هنالك إحجام من المواطنين عن الشراء، متوقعين أن تشهد الأسعار المزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الوضع بالأسواق يتطلب زمناً طويلاً حتى تشهد الأسعار استقرارا حقيقياً خاصة وأن الدولار الجمركي شهد زيادة مؤخرًا مما يؤثر سلباً بوجود تذبذب في الأسعار.
الصيحة