الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، 6 أشهر، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان له، أن تمديد العقوبات جاء بسبب تهديد روسيا لسيادة أوكرانيا وحريتها ووحدة أراضيها.
وأضاف البيان أن العقوبات ستستمر حتى تاريخ 15 مارس/ آذار العام القادم.
يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يتم بشكل دوري منذ 2014.
وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.
وكالة الاناضوال