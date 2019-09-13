نطوف أوربيه لتحسين نسل الأبقار بشمال كردفان

اكد مدير الانتاج الحيواني بالادارة العامة للثروة الحيوانية بشمال كردفان حسن آدم بربر عن جهود جارية لتحسين النسل في الابقار وذلك من خلال نطف اوربية (من فرنسا).
وقال بربر في تصريح لـ(سونا) إن التحسين يتم من خلال ادخال الأجنة من ثيران لأمهات عالية الادرار في اللبن من اهم السلالات المعنية بانتاج الالبان.
واضاف أن انتاج الالبان من الابقار المحلية تترواح مابين 7 الى 10 رطل في اليوم ويبلغ فترة الحليب 9 شهور فيما يبلغ انتاج الالبان ما بين 25 الى 40 من الابقار المهجنة وفترة طوال الحليب طوال العام، لافتا إلى ضرورة رفع وعي المربين بضرورة تحسين النسل والاحتفاظ بالقطيع المنتج تفاديا للامراض الوبائية المعدية التي تنتقل اثناء التزواج الطبيعي.
كما استعرض عددا من الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالانتاج الحيواني وزيادة الانتاج والإنتاجية.
الابيض 13-9-2019م (سونا)