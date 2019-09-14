تَجمُّع “قِوى تحرير السودان” ينضم لـ”الجبهة الثورية”

أعلن رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى، انضمام تجمُّع قِوى تحرير السُّودان بقيادة الطاهر حجر إلى الجبهة، وقال إنّه أحد المُوقِّعين على إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للسلام.
وأوضح يحيى في تعميم صحفي أمس، أنّ “قِوى تحرير السودان” يمثل تشكيلاً عسكرياً يضم عدداً من الحركات المُسلّحة، واعتبر أنّ الخطوة تُؤكِّد حرص الجبهة على الوحدة بين مُكوِّنات قِوى الكفاح المُسلّح ووفاءً لدماء الشهداء وتعزيزاً للانتقال الديمقراطي واستجابةً لرغبة جموع الشعب السوداني وتطلُّعاته في السلام الشامل، وشدد على أهمية وُحدة مُكوِّنات العمل المُعارض، وأعلن أنّ أبواب الجبهة مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها.
من جانبه، أكّد رئيس تجمُّع قِوى تحرير السُّودان الطاهر حجر لـ(الصيحة) أمس، دَعمهم اللا محدود لخطوة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، لتكوين جِسمٍ أو تَحالُفٍ واحدٍ لتسهيل عملية التّفاوُض مع المجلس السيادي، وقال إنّهم نصحوا الثورية أن تترجم تلك الخطوة على أرض الواقع وتتم دعوة أطراف الكفاح المُسلّح كَافّة ليتوصّلوا إلى وحدةٍ حقيقيّةٍ كاملةٍ وشاملةٍ كما طلب سلفا كير.
الصيحة