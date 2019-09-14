فيصل: لابد من إحداث تغيير في الإعلام السوداني

شدّد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح على ضرورة التغيير في الإعلام السوداني، وإستعادة الصورة الإنسانية القائمة على المواطنة بالإضافة للبعد عن الصورة النمطية السائدة، قائلاً “نريد إعلاما يحترم الآخر ويقدمه بصورته الإنسانية”.
جاء ذلك خلال مخاطبة الوزير اليوم لورشة عمل “مطلوبات تهيئة مناخ السلام” والتي نظمتها “طيبة برس” بفندق القراند هوليداي فيلا، بحضور منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان.
وأكد صالح سعي وزارته لتهيئة الإعلام ليضطلع بدور في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بأولويات المرحلة الحالية بالبلاد وعلى رأسها السلام والتحول الديموقراطي والتنمية المستدامة، موضحاً أن تهيئة الإعلام تستدعي رسم وتوسيع مساحة الحريات، وإزالة القيود، مضيفاً أن صناعة الإعلام الحر تتطلب الشفافية والحرية، كما دعا لضرورة تغيير السياسات الإعلامية بمشاركة القيادات الإعلامية للوصول لسياسات وطنية طموحة.
ووعد فيصل بوضع خطة وطنية للتدريب الإعلامي بما يسهم في أن تلعب المؤسسات الإعلامية دورا يتسم بالتناغم مع المرحلة المقبلة وتلبي طموحات قطاعات عريضة من قطاعات البلد.
واشتملت الورشة على ورقتي عمل حيث قدم عميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح ورقة بعنوان “التجارب السابقة والرؤى المستقبلية وضبط الأداء الإعلامي”، فيما قدم الدكتور جمعة كندة ورقة بعنوان “ضبط الخطاب السياسي”.
السوداني
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/09/14 at 9:27 م (UTC 2) رابط التعليق
التغيير الذى يريده ويعنيه فيصل هذا هو طرد كل من لا ينتمى لقُحت من الإعلام وإحلال الشيوعيين والبعثيين والناصريين والجمهوريين ومن لف لفهم محلهم .. أليس هذا هو التمكين بعينه لجماعة قُحت والتي كانت تستنكر على الإنقاذ قيامها بالتمكين لكوادرها .. هل التمكين حلال لقُحت وحرام على الإنقاذ ؟!