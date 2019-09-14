في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم السبت وقع حادث مروري بين قلاب متجه من الخرطوم الي امدرمان وحافلة هايس تقل ركاب متجه من امدرمان الي الخرطوم وعند وصول القلاب امام كلية القادة والاركان انحرف عن مساره واصطدم بالحافلة الهايس في الاتجاه المعاكس ونتج عن الحادث وفاة 6 اشخاص واصيب في الحادث عدد5 اشخاص من ركاب الهايس باذي جسيم وقال اللواء طارق عطا مدير الادارة العامة للمرورفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة فور وقوع الحادث تولت شرطة المرور اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وتم نقل الجثامين للمشرحة واسعاف المصابين للمستشفي لتلقي الاسعافات والعلاج اللازم كاشفا عن وصول عدد من قادة الشرطة الي المستشفي للوقوف علي الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الاجراءات.
و الشرطة اذ تتاسف لوقوع الحادث تتقدم بالتعازي لاسر وزوي ضحايا الحادث
حادث مروري بكبري الفتيحاب.. وفاة واصابة 11 شخص
في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم السبت وقع حادث مروري بين قلاب متجه من الخرطوم الي امدرمان وحافلة هايس تقل ركاب متجه من امدرمان الي الخرطوم وعند وصول القلاب امام كلية القادة والاركان انحرف عن مساره واصطدم بالحافلة الهايس في الاتجاه المعاكس ونتج عن الحادث وفاة 6 اشخاص واصيب في الحادث عدد5 اشخاص من ركاب الهايس باذي جسيم وقال اللواء طارق عطا مدير الادارة العامة للمرورفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة فور وقوع الحادث تولت شرطة المرور اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وتم نقل الجثامين للمشرحة واسعاف المصابين للمستشفي لتلقي الاسعافات والعلاج اللازم كاشفا عن وصول عدد من قادة الشرطة الي المستشفي للوقوف علي الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الاجراءات.