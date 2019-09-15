انعدام أدوية منقذة للحياة بالصيدليات

اشتكى عدد من المواطنين من اختفاء أدوية مُنقذة للحياة بالصيدليات، كاشفين عن معاناتهم في الحصول على عقار”هيومان ألبيومين” الذي لا غنى عنه للمصابين بنقص البروتين في الجسم، خاصة أثناء العمليات، أو لمرضى العناية المُكثفة. وكانت أسعار العقار قد وصلت في السوق السوداء إلى ( 7000) جنيه.
في وقت كشف رئيس شُعبة الصيدليات د. عبد العزيز عثمان، أن هذا العقار مُنعدم في الصيدليات بسبب منع الشركات من استيراده، ويأتي عبر الإمدادات الطبية فقط، لافتا إلى أن سعره مرتفع؛ حتى إن وجد بصيدليات المستشفيات والإمدادات. وقال عثمان في حديثه لـ( السوداني) إن سعر العقار قد يصل إلى ( 1200) جنيه، رغما عن أنه مُصنف ضمن الأدوية المنقذة للحياة.
الخرطوم: تسنيم عبد السيد
صحيفة السوداني