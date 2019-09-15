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مدارات, منوعات

2019/09/15

2019/09/15


شاهد الفيديو الذي مُنع من العرض بالسودان خلال فترة حكم (الكيزان)



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نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو قالوا عنه (المقطع الذي منع من العرض خلال فترة الكيزان).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الدراما التي حملت اسم (المؤتمر الوطني) بطلها الكوميديان السوداني الشاب محمد جلواك والذي اشتهر بوقفاته القوية مع الثورة وهجومه على الحزب السابق حتى قبل سقوطه.

الشغل الفنييت ده كان ممنوع من العرض😂🤣

Geplaatst door ‎زول ونسة‎ op Dinsdag 10 september 2019

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ناقش جلواك خلال الدراما القصيرة قضية القتلى الذين أعلنتهم عنهم الحكومة إبان الحرب بجنوب السودان ليتفاجأ الجميع بعودتهم مرة أخرى بعد سنوات على الرغم من إعلان الحكومة لوفاتهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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