اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 15 سبتمبر 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 67.00جنيه
الريال السعودي : 17.86جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 73.70 جنيه
الدرهم الإماراتي : 18.35جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 18.38 جنيه
الجنيه الإسترليني : 83.75جنيه
الجنيه المصري : 4.09جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.