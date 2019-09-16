ابراهيم البزعي.. 41عاما فى الاذاعة والتلفزيون لم يعين ابدا مدير لاى قطااع ولم تكن له علاقة بالكيزان

الاستاذ ابراهيم البزعي المدير الجديد للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون..استغربت لمن لقيت ناس معلقين على اختيار حمدوك له بعبارات من شاكلة :1/ وهسة هو عمل شنو 2/ احمد وحاج احمد 3/ ياخ ده اكعب من عيساوي ذاتو
ورغم معرفتنا العامة بالرجل بصفتنا من اولاد الحيشان والتي تذهب لتكوين رأي ايجابي عنه الا اني حرصت على سؤال عدد من الاصدقاء عنه وكانت اجاباتهم على هذا النحو بدون حذف او اضافة:
* ابراهيم البزعى مديرا للتلفزيون
* اكثر زول مثقف فى السودان
* اكثر زول ظلم من الانقاذ
* اكثر زول ملازم للاعلام
من ابناء الجزيره
ودرس سينيرنا فى حنتوب
* زول نصيحه ومرحب به من الجميع ايوا *
شخص مليان سوداتية للنخاع
وهو رجل كان يدافع عن المستضعفين
اختيار موفق
سوف يفيد التلفزيون والاعلام
* زول نصيحه وزول تربالى وقلبه مع المستضعفين
* من نضافته انه يعمل
41عاما فى الاذاعه والتلفزيون لم يعين ابدا مدير لاى قطااع
* ابراهيم البزعي
ومن اسمه ينتمي لقبيلة البزعة
من كردفان
لكن التنشئة في جنوب وسط الجزيرة
ومن ايام حنتوب كان قدامنا بدفعتين
كان يتميز بالتواضع
واجتماعيا
مهموما بالشأن الثقافي والتراث
السوداني
ولم تكن له علاقة بالكيزان