“الليلة سار” .. الموت يغيب فنان السودان صلاح بن البادية

غيب الموت، اليوم الاثنين، فنان السودان الكبير، صلاح بن البادية عن عمرٍ يناهز 82 عاماً.
ورحل صالح الجيلي محمد أبو قرون “أبن البادية” في العاصمة الأردنية عمان، إثر علة مفاجاة لم تمهله طويلاً.
ورفد أبن البادية المكتبة السودانية بجميل الاغنيات على نحو “الليلة سار، حسنك أمر، كلمة، ليلة السبت، فات الأوان، الجرح الأبيض، أسير الغرام” وغيرها من الروائع الخالدة.
وفوق ذلك فإن انحدار الراحل من أسرة صوفية، جعله صاحب مساهمات جليلة فن المديح النبوي.
ووصلت شهرة الراحل إلى خارج البلاد، حيث شارك في الفيلم المصري رحلة عيون مع النجمة سمية الألفي.
وكان آخر ظهور للراحل في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الشهر الفائت.
باج نيوز