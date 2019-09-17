الأخبار > فيسبوك > حسين خوجلي: أقترح للحرية والتغيير إنشاء قناة يديرها الشاعر العبقري دسيس مان
الأقسام :

فيسبوك

2019/09/17

2019/09/17


حسين خوجلي: أقترح للحرية والتغيير إنشاء قناة يديرها الشاعر العبقري دسيس مان


حسين خوجلي

شارك الموضوع :

من أبجديات الخدمة العامة أن التلفزيون القومي يتبع للحكومة وينفذ الأخبار الرسمية لها والتوجهات ومديره دائما ( عبد المأمور ) وعيساوي المغلوب على أمره ليس استثناءا من ذلك.

فاذا كانت هذه المعادلة قاسية على قلب الحرية والتغيير فإني أقترح عليهم قناة أخرى يديرها الشاعر العبقري الكبير دسيس مان.

حسين خوجلي

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  4

4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        Sabir

        2019/09/17 at 5:44 ص (UTC 2) رابط التعليق

        98 %

        الرد
      2. 2
        ود الغرب

        2019/09/17 at 5:47 ص (UTC 2) رابط التعليق

        انت يا مسيلمه تسكت خالص ….
        قال مليون دولار قال !!

        الرد
      3. 3
        مدحت الهادي

        2019/09/17 at 5:57 ص (UTC 2) رابط التعليق

        إلى متى سيظل حسين خوجلي يظهر يطل علينا كل صباح ؟؟؟ إلى متى ؟

        الرد
      4. 4
        أبو فراس

        2019/09/17 at 6:28 ص (UTC 2) رابط التعليق

        في الحقيقة إكتشفنا إنو دسيس مان أشرف وأنظف منك ومن أمثالك

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.