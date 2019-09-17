حسين خوجلي: أقترح للحرية والتغيير إنشاء قناة يديرها الشاعر العبقري دسيس مان

من أبجديات الخدمة العامة أن التلفزيون القومي يتبع للحكومة وينفذ الأخبار الرسمية لها والتوجهات ومديره دائما ( عبد المأمور ) وعيساوي المغلوب على أمره ليس استثناءا من ذلك.
فاذا كانت هذه المعادلة قاسية على قلب الحرية والتغيير فإني أقترح عليهم قناة أخرى يديرها الشاعر العبقري الكبير دسيس مان.
حسين خوجلي
4 التعليقات
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Sabir
2019/09/17 at 5:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
98 %
ود الغرب
2019/09/17 at 5:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت يا مسيلمه تسكت خالص ….
قال مليون دولار قال !!
مدحت الهادي
2019/09/17 at 5:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
إلى متى سيظل حسين خوجلي يظهر يطل علينا كل صباح ؟؟؟ إلى متى ؟
أبو فراس
2019/09/17 at 6:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
في الحقيقة إكتشفنا إنو دسيس مان أشرف وأنظف منك ومن أمثالك