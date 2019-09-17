ارتفاع طفيف في الخضر والفاكهة بالخرطوم

كشفت جولة (المصادر) بأسواق الخرطوم أمس عن ارتفاع طفيف في أسعار الخضر والفاكهة حيث ارتفع سعر كيلو الباذنجان لـ 80 جنيها، والبطاطس 30 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين (150 و100) جنيه، وسعر السلطة الخضراء 50 جنيها.
وقال تاجر الخضر والفاكهة بالخرطوم أبكر حمزة لـ(السوداني) أمس، إن هناك زيادة في الأسعار نتيجة لفصل الخريف وانعكاس آثاره على الخضر التي طمرت في البحر، مبينا أن كيلو الطماطم قفز إلى (200) جنيه من (180) جنيها بدلا عن (50-100) جنيه وأن كمية العرض ضعيفه بالأسواق، أما البامية فبـ(80) جنيها والبامبي فقفز إلى (50) جنيها بدلا عن (20) جنيها.
وأشار أبكر للوفرة الملحوظة في الفاكهة وتباين أسعارها حسب النوع، فدستة البرتقال ما بين 60 ـ 30 جنيها، والقريب فروت من 60 ـ 40 جنيها، وتراوح سعر المانجو الهندي الحبة إلى 20 جنيها، وتراوح سعر التفاح الدستة من 70 ـ 50 جنيها وسعر كيلو الموز إلى 30 جنيها، وسعر العنب 30 جنيها للعلبة، كما قال صاحب محل فاكهة متوكل عبد اللطيف لـ(السوداني) إن الموسم الزراعي لبعض الفاكهة شهد نجاحا جيدا كالبرتقال والقريب فروت والتفاح والمانجو وغيرها، والذي أتاح فرص عمل موقت لبعض الشباب العاطلين عن العمل.
الخرطوم: زهرة البانة حماد
صحيفة السوداني