زين تحدد 20 سبتمبر كآخر موعد لإستلام الترشيحات في مبادرة “زول خير”

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” عن موعد قفل باب الترشيح لمبادرة “زول خير” في موسمها الثاني وهو يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر 2019م، والتي أتت هذا العام تحت شعار “رشّح زول الخير.. وأنشر معانا الخير”، وتتبنى المبادرة -التي تم إطلاقها في العام 2018م- تسليط الضوء على نماذج من الناس بهدف تكريمهم إنابة عن المجتمع لحسن صنائعهم وتقديمهم كقدوة يُحتذى بها والمساهمة في تحقيق بعض من مشاريعهم في خدمة المجتمعات، وأكد الأستاذ الطيب علي فرح مدير التواصل الإعلامي بـ “زين” أن المبادرة استهـدفت هذا الموسم “زول الخير” و”ناس الخير” الداعمين للتعليم والعملية التعليمية في كل مستوياتها ، وأشار فرح أن “زين” كانت قد فتحت باب التصويت لاختيار زول الخير بصفحتها على الفيسبوك في مايو 2019، مؤكداً أن الصفحة استقبلت حتى الآن عدة ترشيحات لشخصيات شكلت حضوراً مبهراً في مجتمعاتهم بأعمالهم الخيرية النبيلة وكانت لهم بصمة واضحة بمقدار الأثر ومعيار القيم، وأفاد الطيب أن الأثر الذي تركته المبادرة في موسمها الأول كان دافعاً للشركة أن تواصل في تبني هذه المبادرة، موضحاً أن المبادرة ساهمت في إحداث حالة من التفاعل الايجابي في منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى قيّم وهادف بث روح الامل وزكّى روح البذل في أوساط الشباب.
الجدير بالذكر أن الشروط التي ارتكزت عليها المبادرة في موسمها الثاني تبدأ بأن يكون الترشيح متاحاً فقط عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع فيسبوك في المنشور المخصص للمسابقة، بجانب أن الترشيح متاح للأفراد والمجموعات الناشطة العاملة في مجال التعليم عن طريق كتابة قصة عن شخصية معينة أو مجموعة تقوم بأعمال خيرية تساهم في دعم العلم والتعليم والأثر الذي تركته هذه الأعمال علي المجتمع بشكل مباشر، ويجب أن تغطي القصة جوانب العمل المجتمعي في مجال التعليم وأن يكون لأبطالها من المرشحين إسهام واضح وأثر ملموس في المجتمعات، كما يجب أن يكون الغرض من كتابة القصة هو نشر مفهوم القدوة في مجتمعاتنا بإظهار العطاء والأعمال الخيرية لأبطالها والمقدرة في مجابهة التحديات، مع مراعاة المصداقية والواقعية في القصص المنشورة التي سوف يتم التحقق منها خلال مراحل المسابقة، ويجب أن لا تتعدى القصة على خصوصيات الأشخاص وأن لا يتم رواية تفاصيل خاصة عن شخصيات القصة، بجانب أن مصداقية وأحداث وشخصيات القصة مسئولية كاتبها، والترشيح للأفراد والمجموعات الناشطة التي لم تفز بجوائز من قبل ولم تسلط عليها الأضواء، وتختتم الشروط بأن لا يحق للشخص ترشيح نفسه.
ويذكر أن الفائزين في الموسم الأول لمبادرة زول خير هم: مي غريب الله في المركز الأول لإنشائها أنشأت استراحة لمرضى السرطان بالخرطوم بمنطقة الجريف، والأستاذ/ لقمان أحمد في المركز الثاني، وهو مؤسس “منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية” التي أسهمت في عدد من مشاريع التنمية الشاملة وعودة النازحين إلى قراهم، الباقر أحمد عبدالرحمن في المركز الثالث الذي ظل يحرص على إطعام أطفال المدارس لما يقارب العشرين عاماً، أحمد صابر في المركز الرابع الذي عُرف بعمل الخير بتطويع تقنيات التواصل الاجتماعي في فعل الخيرات من خلال قروب جلاكسي والطيب رابح صاحب المركز الخامس الذي خصّص أرضه لزراعة الذرة التي يتبرع بمحصولها كله لطلاب القرآن بالخلاوى. وقدم جميع الفائزين نموذج أمثل لزول الخير الذي يمثل القدوة الحسنة والشخص الملهم ، وقد رصدت “زين” جوائز ضخمة وقيمة جداً للفائزين في المبادرة في الموسم الثاني سوف يتم الإعلان عنها قريباً، وتدعو “زين” الجميع لزيارة صفحتها على الفيسبوك facebook.com/ZainSudan وترشيح زول الخير في الحي أو القرية حسب الشروط أعلاه قبل 20 سبتمبر 2019م.
باج نيوز