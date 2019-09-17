عمسيب: على المصريين أن يفهموا أن ثورات فيسبوك تصلح لأسقاط النظام وبث الفوضى ولا تصلح لبناء الدول

على المصريين أن يفهموا أن ثورة بلا قيادة لن تكون في صالحهم .. ثورات الفيسبوك هذه تصلح لأسقاط النظام وبث الفوضى .. لكنها لا تصلح لبناء الدول ..
هي ثورات تمكن الأعداء الأستراتيجيين للدول من أسقاطها بلا طلقة واحدة .. عبر الجيل الرابع من الحروب .. الحروب الناعمة .. حروب بلا دموع و لا تكلفة ..
وقتها لا محمد علي سيرجع من أسبانيا ولا السفارات ستوفر للمصريين عيشآ مدعومآ و”عدالة أجتماعية” ..الخ.
حراك أتى بموظفي صناديق الاقراض ومؤسسات الفوضى الخلاقة والأمم المتحدة .. ومنح صناعة القادة المعلبين .. لا يمكن أن نسميه ثورة .. ولا ننصح المصريين به ..
الحراك قام لأن الفقير يريد أن يأكل فهل أولويات هذه النخبة هي أطعامه ؟
هل أولويات هذه النخبة هي تقليص الفوارق الطبقية وتحقيق الكفاف لملايين السودانيين المتغربين داخل بلدهم ؟
هل سترد حكومة حمدوك للمواطن السوداني الذي لا واسطة له كرامته أمام مؤسسات القهر .. وأولها الشرطة ؟
الأجابات جميعها هي لا .. ما حدث في السودان ليس ثورة .. لأنه لم يغير في واقع السودانيين اليومي ولن يفعل
عبد الرحمن عمسيب
*كاتب سوداني