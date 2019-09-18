بالفيديو.. بسبب هذه الخطبة نشطاء يقترحون الدخول لمحاضرات الشيخ محمد مصطفي بــ(التذكرة)

سخر رواد وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من الطريقة التي يتحدث بها الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر في محاضراته التي تجد اهتمام كبير الكثيرين ويتم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونشر بعض الذين سخروا من الشيخ مقطع فيديو لمحاضرة ألقاها بأحد المساجد حضرها جمع غفير من المسلمين, وتحدث شيخ محمد مصطفي بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين خلال الخطبة عن مظهر بعض الشباب والفتيات بطريقة أضحكت الحاضرين.
مفروض خطبتو تكون بي تذاكر 😂
Geplaatst door Sudanese Screenshots op Dinsdag 13 augustus 2019
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الرواد والناشطون الذين تداولوا المقطع, فقد اقترح البعض منهم الدخول لخطب الشيخ محمد مصطفى بــ(التذكرة) بسبب طريقة حديثه التي تسعد الناس, على الرغم من أنه يتحدث بلهجة غريبة فيها إساءة للشباب ومن يتحدث عنهم.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين