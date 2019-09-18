بالصور والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تشعل مواقع التواصل بقصات شعرها وأشهر أغنياتها (أحي يا لطيف)

أشعلت مطربة سودانية صاعدة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية ظهورها بقصة شعر (أفرو) لفتت بها أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخطفت بها الأضواء وأصبحت من أشهر نجوم السوشيال ميديا.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد بدأ اهتمام الرواد بالمطربة (ريان) والشهيرة باسم (ريان الساتة) قبل فترة ليست بالطويلة, حيث أصبحت أغنياتها تحظى بمشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن أشهر أغنيات المطربة المثيرة للجدل أغنية (أحي يا لطيف) التي ظهرت بها وحققت لها شهرة واسعة.
ولم يتسنى لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على أغنيات أخرى للفنانة (ريان الساتة) ولكن بعض المتابعين والمعجبين بالمطربة الصاعدة وعد الرواد بنشر أغنيات جديدة لها خلال الأيام القادمة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين