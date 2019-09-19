الدولار يرتفع والذهب يستقر

اقترب الدولار أمس من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، فيما استقر سعر الذهب وسط تعاف بطيء لأسواق النفط من صدمة الإمدادات، لكن الحذر يكتنف الأسواق قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في أسعار الفائدة.
ووفقا لـ”رويترز”، جرى تداول الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، إذ قلص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، لكن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية، التي تحيط بالطريقة، التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى تداول الدولار عند 108.20 ين، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 ين.
وبلغ الاسترليني 1.2487 دولار، متمسكا بارتفاع 0.6 في المائة حققه أمس الأول حين لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ 19 تموز (يوليو).
ومن العملات الأخرى في السوق، استقر اليورو عند 1.1065 دولار دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية، فيما بلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.68485 دولار متراجعا 0.27 في المائة.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.03 في المائة إلى 98.288.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أول أمس أنه سيتدخل في الأسواق مجددا من خلال ضخ 75 مليار دولار من السيولة الإضافية بهدف إبقاء معدلات الفائدة عند المستوى المحدد من قبل المصرف المركزي.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه تدخل للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن في الأسواق لضخ ما يصل إلى 75 مليار دولار بهدف منع أسعار الفائدة القصيرة الأجل من الارتفاع كثيرا.
وتدخل المصرف من خلال اتفاقيات إعادة الشراء (ريبو)، وهي أداة مالية تتيح للاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة في أدنى مستوياته.
وأفاد البنك في بيان أنه على غرار ما فعله الثلاثاء الماضي، فإنه يعتزم القيام بهذه العملية مجددا “بغية إبقاء الفائدة الفعلية على الأموال الفيدرالية ضمن معدل يراوح بين 2 و2.25 في المائة”.
رويترز