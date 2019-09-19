شركات النفط العاملة بالسودان تؤكد استمرار أعمالها

أكدت شركة بتروناس الماليزية التزامها بأعمالها في السودان المتمثله في نسبتها في خط انابيب البترول في مربعي (3 و7) بجانب مكتبها بالخرطوم.
جاء ذلك على لسان مديرها العام بالسودان أزهان علي ، وذلك لدى لقاءه اليوم “الخميس” وزير الطاقة والتعدين بمكتبه.
وأعرب المدير العام لشركه بتروناس الماليزية بالسودان، ازهان علي عن امتنان الشركة للسودان لمنحها الفرصه لتكون احدى أولى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مجال النفط في السودان.
وأشار إلى مرور أكثر من عشرين عاماً علي التعاون المثمر مع وزارة الطاقة والتعدين في مجال النفط.
بدوره أكد وفد شركة (cnpc) الصينية تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع السودان بجانب عملها في مربع (6) ضمن شراكتها في شركة “بتروانرجي” للبترول ، لاسيما وأن علاقة البلدين صارت أزلية ومتطورة عبر التنسيق عالي المستوي في المحافل الدولية.
الجدير بالذكر أن الشركات الثلاث مازالت تعمل على انتاج نفط دولة جنوب السودان الذي يمر عبر خطوط انابيب السودان بما فيه نصيب الشركات المذكورة إلى الصادر وبموجبه يتحصل السودان على رسوم العبور والمعالجة من الشركات ودواة جنوب السودان.
وقد كانت لهذه الشركات الثلاث بالإضافة إلى شركة سودابت السودانية حق امتياز التنقيب وانتاج النفط في المربعات (2أ) و(4) المُكونة لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول والتي آلت بكاملها للحكومة السودانية.
باج نيوز