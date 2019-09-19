الركود يضرب أسواق مواد البناء وانخفاض مفاجئ في أسعار السيخ

كشف تجار مواد البناء بسوق السجانة عن انخفاض مفاجئ في أسعار السيخ، بواقع (٤٨) ألف جنيه للطن وأرجعوا التراجع بسبب الركود الذي ضرب سوق مواد البناء مؤخراً نتيجة لارتفاع أسعارها.
وعلق أحمد صاحب مغلق لمواد البناء بالسوق لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر السيخ انخفض منذ الاربعاء إلى ٤٨ ألف جنيه للطن من ٥٢ ألف بسبب الركود، مشيراً إلى ثبات قيمة أسعار بقية المواد. ويذكر أن سعر (لورى الطوب) الذي يحتوى على (٤) آلاف طوبة يبلغ (٩) آلاف جنيه، وسعر (١٠٠٠) طوبة (٢٢٥٠) جنيهاً، بينما بلغ سعر طن الاسمنت (٩) ألف جنيه بعد انخفاضه الاسبوع الماضي.
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