السودان يعلن (2500) جنيه للجوال سعر التركيز لقمح الموسم الشتوي

كشف البنك الزراعي السوداني عن موافقة الدولة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تحديد سعر تركيز القمح للموسم الشتوي (2019-2020م) بمبلغ (2500) جنيه للجوال سعة 100 كجم تسليم مخازن أو للبنك الزراعي وذلك في إطار تشجيع الدولة لإنتاج القمح ودعم المنتجين.
صرح بذلك (لسونا) المدير العام للبنك الزراعي الأستاذ صلاح حسن أحمد، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع كافة المنتجين للدخول في إنتاج الموسم الشتوي (2019-2020م)، مشيرا إلى أن البنك الزراعي قد قام مؤخرا باصدار السياسة التمويلية للموسم الشتوي.
الخرطوم 19-9-2019م (سونا)