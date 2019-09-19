صغيرون تطالب مديري الجامعات بترشيح مديرين جدد ممن يؤمنون بميثاق الحرية والتغيير

ثمنت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المجهودات الكبيرة لمديري الجامعات طيلة الفترة الماضية خاصة وأن كثيراً منهم قد واصلوا العمل بعد انتهاء فترة تعيينهم مراعاة لظروف الوطن.
وقالت الوزيرة في خطاب معنون لمديري الجامعات الحكومية: “نتقدم لكم بوافر الشكر والعرفان لتحملكم إدارة جامعاتكم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد”.
وطالبت الوزيرة مديري الجامعات بالتشاور مع الأساتذة لترشيح مديرين جدد في ظرف أسبوع من الآن، وذلك حسب المعايير الأكاديمية المتبعة في اختيار مديري الجامعات، موضحة أن المرحلة تتطلب ذلك على أن يكون المرشح ممن يؤمنون بميثاق الحرية والتغيير والعدالة، وأن لا يكون له نشاط سياسي صارخ.
الخرطوم 19-9-2019 (سونا)