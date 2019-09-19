عمسيب: ما اضطر البشير للشحدة سيجعل حمدوك يشحد ايضا والحل هو (..)

وضع طبيعي لمن تكون “شحاد ” و عايز تمشى فرنسا أستجداء وطلب للتعاطف .. تتوضع على ذيل الأولويات .. قلت ليكم سابقآ أنو ما أضطر البشير للشحدة حيخلى حمدوك يشحد برضو .. فحمدوك ما يرفع شعارات هو ما قدرها ..
السودانيين لو عايزين شعوب العالم تحترمهم .. عايزين العرب و الأفارقة يتملقوهم .. عايزين دول العالم تستقبلهم .. أشتغلوا علي نفسكم وعلى أرضكم .. السودان ده عندو خيارين أنفتاح مكلف .. اللي هو بيفتح السوق السوداني للبضائع العالمية وبيصنع أقتصاد مختل لبلد ما عندها منتج تصدرو في مقابل أنو عندها طبقة طفيلية نشأت في أخر 15 سنة وهي مستهلكة شرهة لأي شئ ..
أو أنو ينكفئ على ذاتو و عيش “واقعو” و يضبط أستهلاكو بسياسات حمائية عديل .. ويعيد توجيه مواردو و أستثمارها عبر حكومة تعود للسوق وتتحكم بصورة كبيرة فيه .. وده برضو مكلف لكن قد تنجح في أنك تصنع أقتصاد ما بيتأثر بالأزمات العالمية وقد تنجح برضو في تحقيق نموذج عدالة أجتماعية معقول ..
مخيرين .. لكن الأتنين ما بيبقن مع بعض ..
عبد الرحمن عمسيب