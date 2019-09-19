خبر قديم.. صغيرون وزيرة التعليم العالي كانت مرشحة من المؤتمر الوطني للعام 2015

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر قديم يعود للعام 2015 نشرته شبكة الشروق تحت عنوان الوطني يُسمِّي 426 مرشحاً للانتخابات، ومن بين المرشحين انتصار الزين صغيرون التي تشغل حالياً منصب وزيرة التعليم العالي في حكومة حمدوك.
وهذا نص الخبر الذي يتحدث عن الوزيرة الحالية التي تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي
(سمَّى حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، يوم الأربعاء، قوائم مرشحيه لمقاعد البرلمان تمهيداً لخوض الانتخابات المقررة في أبريل 2015م، وشملت 426 مرشحاً بواقع 213 مرشحاً للدوائر الجغرافية و85 مرشحاً للدوائر النسبية الحزبية، و128 لدوائر المرأة.
وقال نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور، خلال مؤتمر صحفي، إن المرشحين للقوائم الحزبية وقوائم المرأة من الجامعيين وحملة الدرجات العليا بنسبة 100%، أي 213 مرشحاً من حملة درجات البكلاريوس والدرجات العليا.
وأبان أن القوائم تضم نسبة مقدرة من الشباب وذوي الخبرات، وأن تسعة فقط من الدستوريين ضمن قائمة الحزب لمقاعد البرلمان.
وأشار غندور إلى أن الدوائر الجغرافية وصل فيها حملة الدرجات الجامعية وما فوقها 70%، لافتاً لعدم وجود أي مرشحي أمي لأن الدستور يمنع ذلك وإلى وجود نسبة مقدرة من الشباب بلغت 53%.
ائمة المرشحين
وتلا غندور، قائمة مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية التي خلت من المفاجآت وبرزت أسماء تسعة دستوريين أبرزهم نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن عن دائرة بحر العرب بشرق دارفور، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل عن دائرة القولد بالشمالية، والخارجية علي أحمد كرتي عن دائرة شندي الجنوبية، ووزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف عن دائرة القضارف الغربية، ووزير المالية بدر الدين محمود عن دائرة الكدرو.
وبرزت أسماء مرشحين سابقين ضمن قائمة مرشحي الحزب الحاكم في البرلمان على رأسهم صلاح عبد الله محمد صالح المعروف بـ “قوش” لمروي ، والزبير أحمد الحسن، عن دائرة الدامر الغربية، والفاتح عز الدين عن دائرة الأمير الثانية بأم درمان، وعوض أحمد الجاز عن دائرة الجيلي وريف السليت، والحاج آدم يوسف عن دائرة الخرطوم شمال، وعيسى بشري عن دائرة جبل أولياء.
الدوائر النسبية
وضمت الدوائر النسبية الحزبية 85 مرشحاً أبرزهم، إبراهيم غندور، بكري حسن صالح، باعتبارهم نواب رئيس الحزب، وعلي عثمان محمد طه، إبراهيم أحمد عمر، ومهدي إبراهيم، والشريف أحمد عمر بدر، والضو الماحي، وأمين حسن عمر، كما ضمت القائمة شخصيات قومية وفقاً لغندور من بينهم محمد عبد الكريم الهد، والمطرب عبد القادر سالم، وجوزيف مكين اسكندر.
وأوضح غندور، أن دوائر المرأة تتألف من 128 مرشحة بنسبة 30% من مقاعد البرلمان.
ومن أبرز المرشحات هن زينب أحمد الطيب إبراهيم أمينة المرأة بالحزب الحاكم، وسامية أحمد محمد، ورجاء حسن خليفة، وانتصار أبو ناجمة، وبدرية سليمان عباس، وأميرة الفاضل.
وحليمة حسب الله، ومريم عبد الرحمن تكس، وانتصار الزين صغيرون، وأمينة المرأة باتحاد الصحفيين السودانيين الصحافية آمنة السيدح ضمن الشخصيات القومية).
شبكة الشروق
( الأربعاء, 21 يناير 2015 )