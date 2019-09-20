دولة الجبل الاصفر على حدود السودان ومصر: اقتصار التوطين على المسلمين شريطة عدم اعتناقهم أفكارا شيوعية أو متطرفة

الاستعانة بخبرات وموارد مصرية وسودانية لتنفيذ مشروعات ضخمة
ترسية عطاءات مع شركات صينية وماليزية وتركية لبناء بيوت ذكية
14 دولة معترفة ضمنيا بالدولة الجديدة من بينها 4 بلدان خليجية
سكان المملكة من بدون الكويت ومهاجري الشام والأحواز واللاجئين
اقتصار التوطين على المسلمين شريطة عدم اعتناقهم أفكارا شيوعية أو متطرفة
سميت المملكة بالجبل الأصفر لوجود جبل ذهبي شاهق بالمنطقة
الدرهم عملتها ومدينة طويل عاصمتها
نظام الحكم ملكي ويسمى الملك بـ “الشيخ” ويلقب بصاحب السمو الملكي
برلمان الجبل باسم “مجلس الشيوخ” ويؤلف من 100 عضو نصفهم منتخبين
الدستور يحظر سفر المواطنين إلى إسرائيل وكوريا الشمالية وإيران
أثار إعلان السيدة الأميركية من أصل لبناني نادرة ناصيف ولادة دولة جديدة، تقع بين مصر والسودان، علامات استفهام كبيرة حول جدية هذا المشروع، الذي ستضم لاجئين وعديمي الجنسية من دول عربية وإسلامية.
وتواصلت “البلاد” مع المعنيين بالدولة الجديدة، وحصلت على معلومات ومستندات، تشير إلى تحرك لإطلاق مملكة باسم الجبل الأصفر.
واتصل المعني من مركز الاتصال الدولي بالدولة الجديدة، والمقيم ببلد خليجي حاليا، مع محرر صحيفة البلاد، وقدّم شرحا ومعلومات عن المشهد الراهن، وتنشر “البلاد” تفاصيل ذلك.
اعتراف وحظر
وتحدث المصدر عن انفتاح المسؤولين المعنيين بالدولة الجديدة مع بقية البلدان للحصول على اعتراف منهم، إذ أحرزت تقدما في نيل الاعتراف الضمني من 14 دولة، من بينهم 4 دول خليجية. أما بالنسبة عن الموقف البحريني، أجاب المصدر أنه جرت اتصالات وتنسيق بشأن ذلك مع شخصيات بمملكة البحرين وسيبلور الموقف قريبا، وبخاصة أن المنامة من بين الدول التي سيتاح لمواطنيها دخول الدولة الجديدة دون اشتراط الحصول على تأشيرة (فيزا).
وحظر دستور مملكة الجبل الأصفر سفر المواطنين إلى 3 دول وهي: إسرائيل وكوريا الشمالية وإيران.
سكان الدولة
وقال المعني بمركز الاتصال الدولي بالدولة الجديدة لصحيفة البلاد أن دولا وجهات مانحة ستؤمن مبلغا يصل إلى 51 مليار دينار، لتشييد البنية التحتية والمساكن والحدائق والمدارس وغيرها، وبحيث تكون جاهزة بحلول نهاية العام 2020، وسيجري الاستعانة بخبرات وموارد مصرية وسودانية لتنفيذ مشروعات ضخمة بالدولة الجديدة.
وذكر أن مجلس وزراء المملكة أحرز تقدما في ترسية عطاءات مع شركات صينية وماليزية وتركية لتولي بناء بيوت ذكية وصديقة للبيئة وبمساحات مناسبة.
وبين أن الدولة الجديدة ستضم مهاجرين ونازحين مثل البدون بدولة الكويت ودول أخرى، والمهاجرين من دول الشام، والأحواز العرب، واللاجئين بدول المغرب العربي، والروهينغا وغيرهم، إذ أن شرط استحقاق الجنسية أن يكون مواطن المملكة مسلما، ولا يعتنق فكرا شيوعيا أو اشتراكيا أو نازيا أو متطرفا.
أما فيما يتعلق بشمول استحقاق الجنسية للاجئين الفلسطينيين، فذكر المصدر لصحيفة البلاد أن فئة واحدة فقط يمكن استحقاقها بجنسية الدولة الجديدة لأن الحصول على التوطن بمملكة الجبل الأصفر يناقض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 بحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم.
لماذا في أوكرانيا؟
وعن سبب الإعلان عن انطلاق الدولة من أوكرانيا، بين المصدر لصحيفة البلاد أنه كان مقررا الإعلان عن الدولة في شهر يوليو 2019، ومن لندن ببريطانيا، ولكن الخشية من ربط ولادة الدولة مع بات يعرف باسم “صفقة القرن” فقد قرر مجلس وزراء المملكة تأجيل الإعلان حتى شهر سبتمبر الجاري، وجرى اختيار دولة محايدة سياسيا، مثل أوكرانيا، لإذاعة الإعلان الأول عن الدولة.
وصفقة القرن هي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
سبب التسمية
وعن سبب إطلاق اسم “الجبل الأصفر” على المملكة، أوضح المصدر لصحيفة البلاد أن الاسم يعود لوجود جبل ذهبي اللون وشاهق بهذه المنطقة، ولأنه المعلم الأبرز فجرى الاتفاق على إطلاق الاسم الجديد، وذلك بعد استبعاد أسماء أخرى، مثل دولة جنوب مصر أو دولة شمال السودان أو غيرهما من أسماء تكون مرتبطة بأسماء دول أخرى.
وذكر المصدر أن إطلاق اسم الجبل على بلد ليس الأول من نوعه، ويوجد بلد باسم “الجبل الأسود” في جنوب أوروبا، والتي استقلت في يونيو 2006.
ولفت المصدر إلى أن عملة المملكة ستكون الدرهم، وعاصمتها باسم “مدينة طويل”. وستنشئ مطارا دوليا بوسط العاصمة، وآخر إقليمي بجنوب العاصمة.
دستور الجبل
وحصلت صحيفة البلاد على نسخة من دستور مملكة الجبل الأصفر. ولم ينص على اسم أو عائلة عاهل المملكة، والذي سيظهر رسميا بمؤتمر اعلامي خلال الأسبوع المقبل حسبما ذكر المصدر.
ونص الدستور على أن نظام الحكم في المملكة مكي، ويسمى الملك بـ “الشيخ”، ويلقب بصاحب السمو الملكي.
ويكون الحكم في المملكة من أقرباء المؤسس من الدرجة الأولى من نفس العائلة، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي.
وللدولة الجديدة برلمان باسم “مجلس الشيوخ”، ويؤلف من 100 عضو، 50 منهم بالانتخاب العام المباشر، و50 يعينهم الملك من العلماء والمفكرين والمستشارين، ويعتبر الوزراء غير المنتحبين بمجلس الشيوخ أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
وتمثل أرض مملكة الجبل الأصفر شكل شبه منحرف، ومساحتها 2060 كيلو متر مربع، وتعادل مساحة دولة الكويت، وتوقيتها متقدم ساعتين عن عقارب غرينتيش.
راشد الغائب
صحيفة البلاد