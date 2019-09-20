فيديو: بالدموع رجل الأعمال محمد علي يشكر الشعب المصري

وجه الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الجمعة، رسالة شكر إلى المصريين الذين استجابوا لدعوته وخرجوا في تظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
- علي قال في مقطع فيديو جديد بثه على صفحته بموقع فيسبوك: “لقد راهنت عليكم. وأنتم رجال، والعالم كله يتابعكم”.
- علي أضاف: “نريد أن نعيش مثل الدول الغربية، وليتحدث الجميع بحرية. لا نريد أن يكون الخوف موجودا بينا، انتهى الخوف. الله أكبر”.
- علي تابع باكيا: “أريد النزول لمصر. اشتقت لبلدي وأنتم أهلي، هناك الكثيرين في الغربة. ومن يريد المعارضة فليعارض، لماذا يغادرون بلادهم؟ هروبا من الخوف، كفاية خوف”.
- علي دعا المصريين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحررهم وحريتهم، مُعبّرا عن أنه كان يتمنى ان يتواجد مع المصريين في الشوارع، ومضيفا:” يلا شدوا حيلكم عشان تنزلوني وتنزلوا كل المصريين اللي في الخارج”.
- علي كتب على فيسبوك: “شكرا يا شعب مصر، فاضل تكة”.
الجزيرة