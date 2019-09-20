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عالمية

2019/09/20

2019/09/20


فيديو: بالدموع رجل الأعمال محمد علي يشكر الشعب المصري


محمد علي

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وجه الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الجمعة، رسالة شكر إلى المصريين الذين استجابوا لدعوته وخرجوا في تظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

  • علي قال في مقطع فيديو جديد بثه على صفحته بموقع فيسبوك: “لقد راهنت عليكم. وأنتم رجال، والعالم كله يتابعكم”.
  • علي أضاف: “نريد أن نعيش مثل الدول الغربية، وليتحدث الجميع بحرية. لا نريد أن يكون الخوف موجودا بينا، انتهى الخوف. الله أكبر”.
  • علي تابع باكيا: “أريد النزول لمصر. اشتقت لبلدي وأنتم أهلي، هناك الكثيرين في الغربة. ومن يريد المعارضة فليعارض، لماذا يغادرون بلادهم؟ هروبا من الخوف، كفاية خوف”.

  • علي دعا المصريين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحررهم وحريتهم، مُعبّرا عن أنه كان يتمنى ان يتواجد مع المصريين في الشوارع، ومضيفا:” يلا  شدوا حيلكم عشان تنزلوني وتنزلوا كل المصريين اللي في الخارج”.
  • علي كتب على فيسبوك: “شكرا يا شعب مصر، فاضل تكة”.

الجزيرة

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