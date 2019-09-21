طالبن بـ(السترة) خوفاً من (البورة): شباب وفتيات ينشادون الأسر بتقليل (المهور) ..!!

ناشد عدد كبير من الشباب من الجنسين عبر قروبات بمواقع التّواصُل الاجتماعي، الأُسر بتخفيف مُتطلبات الزواج من (شيلة ومهر) باعتبار أنّها عبء مادي كبير عليهم يقف حجر عثرة في طريقهم دُون إكمال نصف دينهم، مُناشدين الأمّهات خَاصّةً اللائي لديهن فتيات في سن الزواج القبول بالقليل وتَرك غلاء المُهُور من أجل (البوبار).
مِن جانبهن، أكّدت فتيات في مُداخلاتهن بذات القروبات بأنّهن بدأن يشعرن باليأس الشديد بسبب تقدُّم العُمر الذي سَيُؤدي إلى (البورة) بسبب إحجام الشّباب عن الزواج منهن والمَطَالب المادية التي وصفوها بالخرافية من أُسرهم، مؤكِّدات بأنّهن يقنعن بالقليل من أجل السترة فقط لعلمهم بالظروف المادية السيئة التي يعيشها الغالبية وتفشي نسبة العطالة بين الشباب.
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني