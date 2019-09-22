الأخبار > مدارات > بالصورة .. سوداني تعرض للسرقة يعبر عن سعادته رغم فقده لامواله (يا سلااااام على الحرامية في عهد حمدوك)
الأقسام :

مدارات, منوعات

2019/09/22

2019/09/22


بالصورة .. سوداني تعرض للسرقة يعبر عن سعادته رغم فقده لامواله (يا سلااااام على الحرامية في عهد حمدوك)



شارك الموضوع :

فاجأ مواطن سوداني ينشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرواد والناشطون بكشفه عن محاولة سرقة تعرض لها امس السبت وفقا لما نقل عنه محرر موقع النيلين.
وتكمن المفاجأة في تعبيره عن سعادته رغم فقده لأمواله التي كانت موجودة بمحفظته داخل السيارة.

وعبر الرجل عن سعادته قائلا (يا سلااااام على الحرامية في عهد رئيس الوزراء حمدوك).

وعن تفاصيل السرقة التي تعرض لها كتب قائلا (نسيت الجزلان “المحفظة” في العربية وكانت فاتحة وعندما عدت الصباح وجدت الجزلان مافي و بطاقاتي كلها موضوعة في كيس في المقعد ياسلام على ذوق الحرامية في زمن حمدوك).

وارفق الرجل الذي وجد منشوره اعجاب الكثيرين صورة للبطاقات التي تركها السارق، وختم تدوينته بهشتاق #شكرا_حمدوك.

محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        الخــــــــــــــال

        2019/09/22 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق

        يعنى حمدوك ليس ضدد السرقة بس بالزوق

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.