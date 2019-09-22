الغابات: (500) ألف طن إنتاج البلاد من الصمغ العربي

أعلن مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالهيئة القومية للغابات عبد الحي محمد شريف، عن إنتاج 500 ألف طن من الصمغ العربي، 200 ألف طن منه للصادر و150 ألف طن للاستهلاك المحلي، و150 ألف طن كمخزون استراتيجي خلال هذا العام وفقًا لبرنامج الإنتاج وترقية الصادرات.
و قال إن الهيئة وفرت 500 طن من البذور و12 ألفا من الشتول كمدخلات ومعينات لبرنامج الاستزراع وإعادة الاستزراع، إضافة للتوعية والإرشاد.
وأشار إلى أن هناك برنامجا حول تحسين واستدامة موارد الغابات، ومن مكوناته: حجز وتنظيم الغابات، وعمل خطط فنية لإدارة الغابات، مشيرا لحجز 7ملايين فدان من الغابات، وقال إن الغطاء النباتي يمثل20٪ من مساحة الأراضي بالبلاد، نملك منها 10.3٪بما يساوي 30 مليون فدان منظم من الغطاء النباتي.
صحيفة السوداني