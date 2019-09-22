(الماشي لي بيتك شيل معاك غيرك).. مبادرة إسفيرية لتخفيف أزمة المواصلات…

قامت مجموعة من الشباب بإطلاق مُبادرة أطلقوا عليها (الماشي لي بيتك شيل معاك غيرك) وانتشرت عبر الأسافير، وذلك بعد تَفاقُم أزمة المواصلات التي أصبحت حديث الجميع، الذين باتوا يَشكون مُعاناتهم اليومية منها ليضطر الغالبية من المُواطنين للجوء إلى فضل الظهر (يا عم)، خَاصّةً طُلاب المدارس والجامعات الذين يُسابقون الزمن.
من جانبهم، لبّى عدد من أصحاب المركبات الخَاصّة نداء المُبادرة للتخفيف عن المُواطنين الذين يقفون بالساعات الطويلة تحت لهيب الشمس، فيما أشاد عددٌ من المُواطنين بفكرة المُبادرة ووصفوها بالجميلة والإنسانية، مُطالبين في الوقت نفسه، الجهات المعنية بالأمر الإسراع لإيجاد حلٍّ للأزمة الحقيقية للمُواصلات.
السودانى
1 التعليقات
ابو محمد
2019/09/22 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
هناك تطبيق تم تصميمه بواسطة أيادي سودانية اسمه ” سكتنا واحدة ” يمكنكم تحميله من الرابط التالي