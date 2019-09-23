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اقتصاد وأعمال

2019/09/23

2019/09/23


اتحاد العمال : تضمين زيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة 2020



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كشف اتحاد عمال السودان عن تضمين زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام في موازنة العام المقبل.
وأكد رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان مهندس يوسف علي عبد الكريم في تصريحات صحفية أمس رفع اتحاده مذكرة لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي لتضمين زيادة الأجور في موازنة العام المقبل.

وأوضح أن الاتحاد طلب لقاء وزير المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الترتيبات اللازمة لإنفاذ زيادة الأجور.

وأعلن عبد الكريم رفض الاتحاد لأي اتجاه لحل النقابات المنتخبة على مستوى السودان في الفترة من 2016-2021م.

وقال إن الاتحاد سيتعامل مع أي اتجاه لحل هذه النقابات بقوة القانون مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية كافة تمنع منعاً باتاً تدخل السلطة في العمل النقابي بالحل أو التجميد أو أي تدخل آخر. ونفى عبدالكريم أن تكون وزيرة العمل أدلت بأي تصريح عن حل النقابات.

الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني

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