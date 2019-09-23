زيادات كبيرة في أسعار الأدوية بصيدليات الخرطوم

كشفت جولة لـ(المصادر) بصيدليات الخرطوم أمس عن زيادات كبيرة في أسعار الأدوية، خاصة أدوية “السكر، الملاريا وضغط الدم”، وارتفع سعر عقار مرضى السكر “الفلاد” بحسب صيدلانية بشرق النيل تحدثت لـ(السوداني) من (114) جنيهاً إلى (1200) جنيه في أقل من شهرين، أما عقار “كوك دايوفان” فارتفع سعره من (683) إلى (810) جنيهات، بينما ارتفع سعر عقار “فافدين” من (411) جنيهاً إلى (1000) جنيه.
في السياق، قال صيدلي بإحدى صيدليات الخرطوم إن أسعار أدوية الملاريا شهدت زيادات كبيرة، وارتفع سعر عقار “مالاريكس” للملاريا “200” ملجم من (100) جنيه إلى (500) جنيه، بينما بلغ سعر العبوة الواحدة من عقار “كوينيبدوكس” نحو (1000) جنيه في بعض الصيدليات بعد أن كان سعره لا يتجاوز الـ(100) جنيه.
الخرطوم: مبارك أبكر
صحيفة السوداني