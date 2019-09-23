“2.65” مليار دولار متأخرات المؤسسات الدولية على السودان

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.ابراهيم البدوي إن التحدي الأساسي للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي يكمن في رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكشف البدوي عن حوجة البلاد لفترة زمنية لاتقل عن العام لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تتحقق الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الانتقالية ومطلوبات حقوق الإنسان.
وأعلن البدوي في مؤتمر صحفي اليوم “الإثنين” عن سعي بلاده لاستقطاب ٢ مليار دولار من صندوق دعم المانحين بالبنك الدولي لدعم الموازنة خلال الفترة الانتقالية.
واكد إمكانية إعفاء ديون البلاد الخارجية حال دفع المتأخرات المؤسسات الدولية والتي قدرها ب ٢.٦٥ مليار دولار منها ١.٤٠٠ مليار لصندوق النقد الدولي و٩٠٠ مليون دولار للبنك الدولي بالإضافة إلى ٣٠٠ مليون دولار لبنك التنمية الافريقي.
وأكد استطاعة السودان للإيفاء بهذه المتأخرات حال رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
باج نيوز