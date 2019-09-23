اجتماع لوزير التجارة يُناقش مشاكل شركات امتياز الذهب و”الكرتة”

كشفت شعبة منتجي ومصدري المعادن بالغرفة التجارية عن اجتماع مع وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني.
وناقش الاجتماع أوضاع شركات امتياز الذهب والمرأة والمشاكل التي تعيق من الإنتاج.
وقال أمين مال الشعبة، هيثم السر عثمان، إن الاجتماع مع وزير التجارة طرح المعوقات التي تواجه الشركات وانتاج الذهب.
وأشار السر في تصريح لـ (باج نيوز) إلى أن مناديب الشركات أرجعو تدني إنتاج الذهب إلى أسعار بنك السودان ووصفوها بغير المجزية
ونوه إلى وجود تأخير في انسياب أوراق صادر الذهب بوزارة التجارة عقب الحصول على موافقة بنك السودان.
ولفت إلى الرسوم المفروضة من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية بجانب نسبة الوزارة على الكرتة وعدوها من الأسباب المهمة التي تُعرقل عمل شركات الامتياز بالإضافة إلى عدم توفر الوقود.
وكشف السر عن اجتماع آخر مع وزير التجارة الأسبوع القادم لرفع تقرير متكامل عن مشاكل شعبة المعادن التي تضم شركات الامتياز.
باج نيوز