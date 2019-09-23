قافلة مساعدات مصرية لمتضرري الفيضانات والأمطار تصل الخرطوم

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، قافلة مساعدات مصرية تتكون من 23 شاحنه تحمل 600 طن من المواد الغذائية لمتضرري الفيضانات بالبلاد.
وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، استقبل القافلة مفوض العون الإنساني بالسودان، محمد السناري مصطفى، والسفير المصري لدى الخرطوم حسام موسي.
وأعرب مصطفى عن شكره لدعم مصر للسودان في كل المجالات والمواقف، مؤكدا تجذر العلاقات الثنائية.
بدوره، قال السفير المصري، وفق الوكالة الرسمية السوداني، إن بلاده تضع علاقتها بالسودان أولوية في مصاف العلاقات الثنائية.
كما تقدم السفير المصري بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إيصال المساعدات للسودان من الجانبين المصري والسوداني، وقال إن هذه القافلة تعتبر الدفعة الثانية من الدعم المصري المقدم للمتضررين من جراء السيول والأمطار بالسودان.
وأشار إلى أن القافلة بداية لمساعدات أخرى تشمل الإيواء والأدوية.
وفي 15 سبتمبر/ آيلول الجاري،أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد منذ يونيو/ حزيران، إلى 85 قتيلا و133 مصابا.
ومنذ يونيو/ حزيران، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).
ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من متوسط التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.
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