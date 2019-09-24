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سياسية

2019/09/24

2019/09/24


حسن إسماعيل: نصف وزراء الحكومة عنقالة



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وصم وزير سابق من النظام المباد وزراء الحكومة الانتقالية بـ (العنقالة) بحسب وصفه. وقال وزير الإعلام السابق حسن إسماعيل في حوار مع (الإنتباهة) إن الصادق المهدي في تحالف نداء السودان يمسك (حبالاً بلا بقر).

صحيفة الإنتباهة

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1 التعليقات

      1. 1
        حيدر الفادنى

        2019/09/24 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالله عليك هو في عنقاله غيركم انتم يا كيزان يامعفنين
        وخاصه انت يا حسن طرحه
        خلاص صلاحيتك انتهت وبقيت تنبح
        انت ماكنت فى حكومه القشير عمر سويت شنو
        تصريحات بدون فايده والان تانى ظهرت لينا بتصريحاتك الجوفاء دى
        ياخى اتركو الاحرار والشرفاءكى يصلحوا البلد بعد ما دمرتوها انتم واتباعكم
        لن يكون لكم نصيب فى اداره البلاد بدا

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