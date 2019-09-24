حسن إسماعيل: نصف وزراء الحكومة عنقالة

بحث
سياسية
2019/09/24
2019/09/24
وصم وزير سابق من النظام المباد وزراء الحكومة الانتقالية بـ (العنقالة) بحسب وصفه. وقال وزير الإعلام السابق حسن إسماعيل في حوار مع (الإنتباهة) إن الصادق المهدي في تحالف نداء السودان يمسك (حبالاً بلا بقر).
صحيفة الإنتباهة
طباعة خبر
2019/09/24 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليك هو في عنقاله غيركم انتم يا كيزان يامعفنين وخاصه انت يا حسن طرحه خلاص صلاحيتك انتهت وبقيت تنبح انت ماكنت فى حكومه القشير عمر سويت شنو تصريحات بدون فايده والان تانى ظهرت لينا بتصريحاتك الجوفاء دى ياخى اتركو الاحرار والشرفاءكى يصلحوا البلد بعد ما دمرتوها انتم واتباعكم لن يكون لكم نصيب فى اداره البلاد بدا
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
7 + = 8
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0
1 التعليقات
حيدر الفادنى
2019/09/24 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليك هو في عنقاله غيركم انتم يا كيزان يامعفنين
وخاصه انت يا حسن طرحه
خلاص صلاحيتك انتهت وبقيت تنبح
انت ماكنت فى حكومه القشير عمر سويت شنو
تصريحات بدون فايده والان تانى ظهرت لينا بتصريحاتك الجوفاء دى
ياخى اتركو الاحرار والشرفاءكى يصلحوا البلد بعد ما دمرتوها انتم واتباعكم
لن يكون لكم نصيب فى اداره البلاد بدا