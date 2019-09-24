أصحاب المخابز يُهدّدون بالإضراب عن العمل

هدد اتحاد أصحاب المخابز مسؤولية بدخول المخابز في إضراب شامل عن العمل غداً على خلفية حملات تفتيشية قامت بها نيابة حماية المستهلك أمس. وطلب الاتحاد من المخابز مهلة يوم واحد لتسوية الأوضاع مع النيابة حتى لا يتسبب الإضراب في مشكلة كبيرة.
وجاء تهديد أصحاب المخابز بعد إلزام نيابة حماية المستهلك بتحديد وزن الخبز بـ “70” جرام.
وكشف نائب الأمين العام للاتحاد، محمد جبران، عن قيام فريق من نيابة حماية المستهلك بتفتيش المخابز وفرض عقوبات على المخابز غير الملتزمة بالوزن المحدد بجانب وجود مخزون من الجازولين.
وقال جبران لـ (باج نيوز) إن العقوبات تصل إلى “15” ألف جنيه على المخبز الواحد.
وقطع بأن تحديد وزن الخبز بـ “70” غراما أمر غير قانوني ولا توجد أوزان للخبز.
وقال جبران إن الدقيق يمثل ٤٠٪ فقط من تكلفة الخبز بينما تمثل المدخلات الأخرى الـ٦٠٪ وهي التي يشتريها أصحاب المخابز من السوق الحر.
وألمح إلى أن ٤٠٪ من مخابز الخبز البلدي في طريقها للتوقف عن العمل خلال الأربعة أشهر المقبلة لأسباب تتعلق بتكلفة الإنتاج.
وناشد جبران رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والمجلس السيادي بالتدخل السريع والحاسم لتجنب إضراب المخابز حال تنفيذ العقوبات المقررة من نيابة حماية المستهلك.
صحيفة السوداني