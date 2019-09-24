شاهد بالفيديو.. طلاب “الجيلي” يعترضون سيارة “الكاردينال” ويطالبونه ببناء مدرسة وكردنة يستجيب

اعترض طلاب وطالبات بإحدى قرى منطقة الجيلي شمالي مدينة الخرطوم بحري سيارة رئيس نادي الهلال ,السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال, الذي زار المنطقة السبت الماضي للوقوف على الأوضاع جراء السيول والفيضانات مؤخرًا .
وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد اعترض أهلي المنطقة وطلابها سيارة الكاردينال وهم يهتفون باسمه, وطالبه بعض الأهالي ببناء مدرسة بالمنطقة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تعهد رئيس الهلال للأهلي والطلاب ببناء مدرسة من ثلاثة فصول إضافاة للحمامات.
الجدير بالذكر أن الكاردينال كان قد قدم دعم مادي لصالِح تكملة مستشفى الجيلي ،قيمتُهُ 4 مليون جنيه سُّوداني .
وتم تسليم المبلغ ظُهر الإثنين ،لأمين المال بمجلس أُمناء مركز صحي الجيلي ،برئاسة مجموعة الكاردينال بالمُقرن بالخرطوم .
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين