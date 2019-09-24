بالفيديو.. حسناء أثيوبية تشعل حفل سوداني بالخرطوم برقصاتها وبترديدها الأغنية الشهيرة (أنا الليلة مالي)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة جزء من حفل أحيته مطربة أثيوبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وتغنت من خلاله بالأغنية السودانية (أنا الليلة مالي) التي اشتهرت بأدئها المطربة إنصاف مدني.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ذكر ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن المطربة الأثيوبية أشعلت الحفل برقصاتها وبطريقتها الرائعة في الغناء.
مقطع الفيديو الذي نشر قبل أيام حصد مئات الاعجابات والتعليقات التي لم تخلو من الغزل, حيث تغزل عدد من المتابعين للفيديو في المطربة التي وصفوها بالحسناء فائقة الجمال وتصدر تعليق (أثيوبيا يا أخت بلادي) قائمة التعليقات الأكثر كتابة داخل المقطع.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين